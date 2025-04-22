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  4. Hollanda'da inanılmaz final! Tüm ülke şaşkın... AZ Alkmaar rakibine penaltılarla yenilgi, Go Ahead Eagles tarihinde ilk kez şampiyon oldu

Hollanda'da inanılmaz final! Tüm ülke şaşkın... AZ Alkmaar rakibine penaltılarla yenilgi, Go Ahead Eagles tarihinde ilk kez şampiyon oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 07:47
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Hollanda KNVB Kupası finalinde Go Ahead Eagles ile AZ Alkmaar'ın karşı karşıya geldiği mücadelede kazananı penaltılar belirlerken, Go Ahead Eagles kulüp tarihinde bir ilki başardı. İşte detaylar...

Hollanda'da inanılmaz final! Tüm ülke şaşkın... AZ Alkmaar rakibine penaltılarla yenilgi, Go Ahead Eagles tarihinde ilk kez şampiyon oldu

Hollanda KNVB Kupası finalinde Go Ahead Eagles ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan mücadelenin normal süresi, 54. dakikada Troy Parrot ve 90+9. dakikada Mats Deijl'ın karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

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Karşılaşmanın uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Go Ahead Eagles, kupayı kazanan taraf oldu.

92 YIL SONRA BİR İLK

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Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde 92 yıl sonra ilk kez müzesine götürdü. AZ ise kupayı beşinci kez kazanma fırsatını kullanamadı.

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Hollanda son dakika final kupa
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