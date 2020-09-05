Hollanda’da Meerkerk-Groot-Ammers maçında koronavirüs çıktı!

Hollanda’da Meerkerk’in 2. takımı ve Groot-Ammers’in 3. takımı arasında oynanan maçta, ilk bir korona virüsü olayı yaşandı.
Karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkan bir oyuncunun virüs testi sonuçlanmadan oynadığı devre arasında ortaya çıktı. Devre arasında futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu öğrenilince hakem maçı iptal etti.
Hollanda Futbol Federasyonu ise oyuncuya “suistimal ve sorumsuzluk” nedeniyle 2 ay boyunca maçlara ve idmanlara çıkamama cezası verdi.
Ceza alan oyuncunun 3 gün içinde savunma yapma hakkı bulunuyor.
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