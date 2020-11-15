Hollanda'da Ryan Babel kadrodan çıkarıldı

Ryan Babel Hollanda Milli Takım kampından çıkarıldı. Portakalların Bosna Hersek ile oynayacağı karşılaşma öncesi hastalanan Ryan Babel'in kamptan ayrıldığı belirtildi.
Galatasaraylı oyuncunun koronavirüs testlerinin ise negatif çıktığı gelen haberler arasında. 33 yaşındaki futbolcu Hollanda Milli Takımı'na çağrılmasına rağmen İspanya ile oynanan hazırlık maçında süre alamamıştı.
Ryan Babel'in son durumu ile ilgili Galatasaray'ın açıklama yapması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Luyindama sakatlığı nedeniyle Demokratik Kongo Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı.
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