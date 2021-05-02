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Hollanda'da şampiyon Ajax oldu

02.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Eredivisie'de Ajax, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda'da şampiyon Ajax oldu

Hollanda Eredivisie'nin 31'inci haftasında Ajax, sahasında Emmen ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 10'uncu dakikada Jurrien Maduro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ajax, 61'inci dakikada Sebastien Haller'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golün 5 dakika sonrasında ev sahibi ekip, Devyne Rensch'in golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. 74'üncü dakikada Davy Klaassen'den bulduğu golle Ajax skoru 4-0'a getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Ajax, maç fazlasıyla 2'nci sıradaki PSV Eindhoven ile puan farkını 15'e çıkardı ve tarihinde 35'inci kez şampiyon oldu.

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Hollanda
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