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Hollanda'da şampiyon Orkun Kökçü'lü Feyenoord!

15.05.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla ligde 16. kez şampiyonluğa ulaştı. İşte detaylar...

Hollanda'da şampiyon Orkun Kökçü'lü Feyenoord!

Hollanda Eredivisie’nin 32. haftasında Feyenoord, sahasında Go Ahead konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile sona ererken, Feyenoord bitime 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Bu galibiyetle puanını 79’a yükselten Feyenoord, 16. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Feyenoord’un ligde 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 10 GOL

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Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, gösterdiği performansla şampiyonluğa önemli bir katkı verdi. Ligde 30 müsabakada 8 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, 2 golün de asistini yaptı. Ligde 10 gole doğrudan katkı veren Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 10 maçta da 3 gol, 2 asiste imza attı.

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