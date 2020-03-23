Hollanda Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ligleri 1 Haziran'a ertelendiğini açıkladı!

Hollanda 1'inci Ligi (Eredivisie) ve 2'nci Ligi'ndeki (Eerste Divisie) tüm maçlara dünyayı ve Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart tarihine kadar ara verildiği açıklanmıştı.

HOLLANDA'DAN BİR ERTELEME DAHA!

Hollanda Birinci Ligi'nin (Eredivisie) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollanda 1'inci Ligi ve 2'nci Ligi'nde oynanacak müsabakaların, 31 Mart tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği belirtimişti. Yeni yapılan açıklamaya göre daha önce 31 Mart'a ertelenen liglerin 1 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.

