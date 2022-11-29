Hollanda Katar'ı 2-0 mağlup etti! Yıldız oyuncu tarihe geçti, ev sahibi puansız bitirdi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya geldi. Bundan önce çıktığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Hollanda, henüz puan elde edemeyen ve Dünya Kupası'na veda eden Katar'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Hollanda son 16 turuna yükselmeyi başardı.

AÇILIŞ YİNE GAKPO'DAN

Hollanda'nın ilk golü karşılaşmanın 26. dakikasında Gakpo'dan geldi. Klassen'in pasında topla buluşan genç oyuncu ceza sahasına girip sağ ayağıyla şık bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

TARİHE GEÇTİ!

Hollanda'nın bu turnuvadaki tüm maçlarında açılış golünü atmayı başaran 23 yaşındaki yıldız oyuncu tarihe geçti. Daha önce turnuva tarihinde üst üste üç karşılaşmada gol atan yalnızca 3 Hollandalı bulunuyor. Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1994), Wesley Sneijder (2010)

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Hollanda üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarı golle başladı. Mücadelenin 49. dakikasında sahneye bu kez tecrübeli isim Frenkie de Jong çıktı. Depay'ın vuruşu kaleci Barsham'dan dönerken, Topu iki takip eden de Jong topu filelerle buluşturmayı başardı.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI!

Karşılaşmanın 69. dakikasında Hollanda Berghuis ile farkı 3'e çıkarsa da yapılan VAR kontrolü sonrası gol, elle müdahale gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

WEGHORST 83'TE GİRDİ

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst karşılaşmaya yedek kuloübesinde başlarken, 83. dakikada oyuna dahil oldu.

KATAR PUANSIZ KAPATTI

Turnuvanın ev sahibi olan Katar, bu karşılaşmadan da puansız ayrılırken, A Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmada 3 mağlubiyet alarak turnuvaya veda etti.

HOLLANDA LİDER TAMAMLADI

Hollanda ise çıktığı 3 mücadelede 2 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 7 puanla grubu lider tamamlamayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı

