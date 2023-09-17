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  4. Hollanda onu konuşuyor! Twente'nin yıldızı Naci Ünüvar 72'de oyuna girdi 79'da golünü attı

Hollanda onu konuşuyor! Twente'nin yıldızı Naci Ünüvar 72'de oyuna girdi 79'da golünü attı

17.09.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Ligi 5. hafta maçında mücadelesinde Twente, sahasında ağırladığı Ajax'ı 3-1 mağlup ederken 72. dakikada oyuna giren milli oyuncu Naci Ünüvar 79. dakikada golünü kaydetti. İşte detaylar...

Hollanda Ligi'nin 5. haftasında heyecan Twente-Ajax mücadelesi ile sürdü. Twente'nin 3-1 kazandığı karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Daan Rots, 11. dakikada Sem Steijn ve 79. dakikada Naci Ünüvar kaydederken, Ajax'ın tek golü 35. dakikada Brian Brobbey attı.

7 DAKİKADA GOLÜNÜ ATTI

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Twente'de Naci Ünüvar 72. dakikada oyuna dahil oldu. Ajax'ta milli oyuncu Ahmetcan Kaplan, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

TÜM MAÇLARI KAZANDI

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Lig'de 4 maç oynayan Twente, oynadığı tüm maçları kazandı ve 12 puan topladı. Ajax ise 4 maçta sadece 5 puan kazandı. Konuk ekip söz konusu maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.


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