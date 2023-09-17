Hollanda onu konuşuyor! Twente'nin yıldızı Naci Ünüvar 72'de oyuna girdi 79'da golünü attı

Hollanda Ligi'nin 5. haftasında heyecan Twente-Ajax mücadelesi ile sürdü. Twente'nin 3-1 kazandığı karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Daan Rots, 11. dakikada Sem Steijn ve 79. dakikada Naci Ünüvar kaydederken, Ajax'ın tek golü 35. dakikada Brian Brobbey attı.
Twente'de Naci Ünüvar 72. dakikada oyuna dahil oldu. Ajax'ta milli oyuncu Ahmetcan Kaplan, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Lig'de 4 maç oynayan Twente, oynadığı tüm maçları kazandı ve 12 puan topladı. Ajax ise 4 maçta sadece 5 puan kazandı. Konuk ekip söz konusu maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.