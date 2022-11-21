Hollanda-Senegal maçında Frenkie de Jong'un Kouyaté'ye yaptığı hareket tepki çekti!

Hollanda ile Senegal'in karşı karşıya geldiği maç son 15 dakikada açıldı. Oyunun son bölümüne kadar 0-0 giden mücadeleyi Hollanda, Mathes Gakpo'nun 84. dakikada ve Davy Klaassen'in 90+9. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı.

ÇOK SERT MÜDAHALE

Hollanda'nın yıldız oyuncusu Frenkie de Jong'un Kouyaté'ye yaptığı müdahale sosyal medyada çok eleştirildi. Aldığı darbenin acısıyla kendini yere bırakan Kouyaté'ye ilk müdahale saha içinde yapıldı. Çok acı çektiğini gerekçe gösteren Kouyaté, oyuna devam edemedi ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

SON DURUMU İYİ

Kouyaté'nin son durumunun iyi olduğu öğrenildi. Senegal'in bir sonraki maçında oynayıp oynayamayacağı şüpheli olan Kouyaté'nin moralinin bir hayli bozuk olduğu kameralara yansıdı.

