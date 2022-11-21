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Hollanda-Senegal maçında Frenkie de Jong'un Kouyaté'ye yaptığı hareket tepki çekti!

21.11.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, Senegal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Frenkie de Jong'un Senegalli Cheikhou Kouyaté'ye yaptığı müdahale sosyal medyada gündem oldu. Aldığı darbe sonrası acılar içinde yere düşen Kouyaté hastaneye kaldırıldı.

Hollanda-Senegal maçında Frenkie de Jong'un Kouyaté'ye yaptığı hareket tepki çekti!

Hollanda ile Senegal'in karşı karşıya geldiği maç son 15 dakikada açıldı. Oyunun son bölümüne kadar 0-0 giden mücadeleyi Hollanda, Mathes Gakpo'nun 84. dakikada ve Davy Klaassen'in 90+9. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı.

ÇOK SERT MÜDAHALE

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Hollanda'nın yıldız oyuncusu Frenkie de Jong'un Kouyaté'ye yaptığı müdahale sosyal medyada çok eleştirildi. Aldığı darbenin acısıyla kendini yere bırakan Kouyaté'ye ilk müdahale saha içinde yapıldı. Çok acı çektiğini gerekçe gösteren Kouyaté, oyuna devam edemedi ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

SON DURUMU İYİ

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Kouyaté'nin son durumunun iyi olduğu öğrenildi. Senegal'in bir sonraki maçında oynayıp oynayamayacağı şüpheli olan Kouyaté'nin moralinin bir hayli bozuk olduğu kameralara yansıdı.

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Hollanda Senegal

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