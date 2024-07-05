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Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlar'dan flaş karar!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.07.2024 23:30
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Berlin Polis Sendikası'ndan yapılan açıklamadaTürkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirlediğini ve tüm personellerini alarm seviyesinde tuttuklarını açıkladı.

Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlar'dan flaş karar!

Gol sevinci sonrası Merih Demiral'e verilen 2 maçlık cezanın ardından Almanya'da flaş bir karar alındı. Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirledi.

Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

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Yapılan açıklamada, "Türkiye-Hollanda, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.

Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

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