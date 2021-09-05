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  4. Hollanda - Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek

Hollanda - Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek

05.09.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Hollanda - Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Johan Cruijff Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak. Maçta aynı ülkeden Maurizio Mariani VAR, Alberto Tegoni de AVAR olarak görev alacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye
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