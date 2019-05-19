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Hollanda U17 4 - 2 İtalya U17

FUTBOL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:15 | Son Güncelleme

17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda, finalde İtalya'yı 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Hollanda U17 4 - 2 İtalya U17

İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanan final maçında, Hollanda ile İtalya karşılaştı.

Hollanda, 20. dakikada Sontje Hansen, 37. dakikada Naoufal Bannis, 45. dakikada Ian Maatsen ve 70. dakikada 15 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Naci Ünüvar'ın attığı gollerle 4-2 galip geldi. İtalya'nın golleri, 56 ve 89. dakikalarda Lorenzo Colombo'dan geldi.

Her yıl düzenlenen turnuvada geçen senenin finalinde de İtalya'yı yenen Hollanda, üst üste ikinci olmak üzere 4. şampiyonluğunu elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda U17 İtalya U17

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