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Hollanda, Zambiya'yı 10-3 mağlup etti!

21.07.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyat Oyunları Kadınlar Futbol F Grubu ilk maçında Hollanda, Zambiya'yı 10-3 mağlup etti.

Hollanda, Zambiya'yı 10-3 mağlup etti!

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futbol müsabakaları bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. F Grubu'nun ilk maçında Miyagi Stadı'nda Zambiya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Hollanda, ilk yarısını 6-1 önde kapattığı mücadeleyi 10-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 9, 15, 29 ve 59'uncu dakikalarda Vivianne Miedema, 14 ve 38'inci dakikalarda Lieke Martens, 44'üncü dakikada Shanice van de Sanden, 64'üncü dakikada Jill Roord, 75'inci dakikada Lineth Beerensteyn ve 80'inci dakikada Victoria Pelova kaydetti. Zambiya'nın golleri ise 19, 82 ve 83'üncü dakikalarda Babra Banda'dan geldi.

MARTA'DAN REKOR GELDİ

Grubun diğer mücadelesinde ise Çin ile Brezilya karşılaştı. Brezilya, 9 ve 74'üncü dakikalarda Marta, 22'nci dakikada Debinha, 80'inci dakikada Andressa ve 89'uncu dakikada Beatriz'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı. 35 yaşındaki Marta, Çin karşısında attığı 2 gol ile kırılması güç bir rekora imza attı. Brezilyalı forvet oyuncusu, üst üste 5 olimpiyatta gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

İSVEÇ, ABD'NİN YENİLMEZLİK SERİSİNE SON VERDİ

G Grubu mücadelesinde ise İsveç ile Amerika Birleşik Devletleri, Tokyo Stadı'nda mücadele etti. 4 kez Olimpiyat Şampiyonu olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalyanın en büyük favorisi olarak gösterilen ABD'ye karşı İsveç, sahadan 3-0 galip ayrıldı. İsveç'e galibiyeti getiren golleri 25 ve 54'üncü dakikalarda Stina Blackstenius ve 72'nci dakikada Lina Hurtig kaydetti. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 44 maçlık yenilmezlik serisi ile gelen ABD'nin bu mağlubiyet ile serisi de sona ermiş oldu. ABD, son olarak Ocak 2019'da Fransa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

İlk gün maçlarında alınan diğer sonuçlar şu şekilde;

E Grubu: Büyük Britanya - Şili: 2-0
E Grubu: Japonya - Kanada: 1-1
G Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda: 2-1

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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