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Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den Phillip Cocu'nun istifa edeceği iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve bu hafta sonu istifa edebileceğini düşündüğünü söyledi.

Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den Phillip Cocu'nun istifa edeceği iddiası

Hollanda'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu hakkında çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Haziran ayında Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kazandıktan sonra futbol direktörlüğüne Damien Comolli'yi, teknik direktörlüğe ise Cocu'yu getiren Ali Koç, verdiği sözleri tutmamakla itham edildi. Voetbalprimeur' da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Türkiye'de çok mutsuz olan Cocu'nun, gelecek hafta sonu Hollanda'ya geri dönebileceğinin altı çizildi. (GOAL)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cocu Spor Toto Süper Lig Johan Derksen

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