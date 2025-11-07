Hollandalı hakem Allard Lindhout Jhon Duran'ın son saniyede çekilmesine penaltı vermedi! Fenerbahçe isyan etti...

Temsilcimiz Fenerbahçe Çekya’da Viktoria Plzen ile karşılaşırken, maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu. 90+4. Dakikada Jhon Duran’ın formasından çekilmesi sonucu yerde kalmasına hakem devam dedi ve yer yerinden oynadı.

JHON DURAN’I FORMASINDAN ÇEKTİLER AMA YİNE DE VERMEDİ…

Fenerbahçe’de Jhon Duran, Dweh tarafından kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda çekildi ve ceza sahası içinde yerde kaldı.

Hakem pozisyona devam derken, ilerleyen saniyelerde hakem VAR tarafından çağrıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Hollandalı hakem Allard Lindhout kararından vazgeçmedi ve penaltı vermedi.

İSYAN ETTİLER

Fenerbahçe yedek kulübesi ve saha içindeki oyuncular hakemin verdiği kararı şaşkınlıkla takip ederken, pozisyona resmen isyan ettiler.