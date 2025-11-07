SPOR

Hollandalı hakem Allard Lindhout Jhon Duran'ın son saniyede çekilmesine penaltı vermedi! Fenerbahçe isyan etti...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalırken, maçın 90+4. Dakikasında Jhon Duran’ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin VAR’ın uyarısına rağmen penaltıyı göstermemesi geceye damga vurdu.

Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

Temsilcimiz Fenerbahçe Çekya’da Viktoria Plzen ile karşılaşırken, maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu. 90+4. Dakikada Jhon Duran’ın formasından çekilmesi sonucu yerde kalmasına hakem devam dedi ve yer yerinden oynadı.

JHON DURAN’I FORMASINDAN ÇEKTİLER AMA YİNE DE VERMEDİ…

Hollandalı hakem Allard Lindhout Jhon Duran ın son saniyede çekilmesine penaltı vermedi! Fenerbahçe isyan etti... 1

Fenerbahçe’de Jhon Duran, Dweh tarafından kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda çekildi ve ceza sahası içinde yerde kaldı.

Hollandalı hakem Allard Lindhout Jhon Duran ın son saniyede çekilmesine penaltı vermedi! Fenerbahçe isyan etti... 2

Hakem pozisyona devam derken, ilerleyen saniyelerde hakem VAR tarafından çağrıldı. Pozisyonu tekrar izleyen Hollandalı hakem Allard Lindhout kararından vazgeçmedi ve penaltı vermedi.

İSYAN ETTİLER

Hollandalı hakem Allard Lindhout Jhon Duran ın son saniyede çekilmesine penaltı vermedi! Fenerbahçe isyan etti... 3

Fenerbahçe yedek kulübesi ve saha içindeki oyuncular hakemin verdiği kararı şaşkınlıkla takip ederken, pozisyona resmen isyan ettiler.

MS
Viktoria Plzen Viktoria Plzen
0 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

