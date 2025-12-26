O maç savcılık raporuna girdi! Suçlamalar ortaya çıktı: İşte gözaltı kararına neden olan karşılaşma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirilirken soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur da bulunurken, 14 futbolcu, 1 TFF çalışanı 1 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) görevlisinin olduğu da öğrenilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!

O MAÇ SAVCILIK RAPORUNA GİRDİ

Öte yandan savcılık raporunda 'Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan şekilde bahis oynayan' olarak bahsedilen karşılaşma da belli oldu.

MAÇTA 5 GOL ATILMIŞTI

Raporda 6 şüphelinin 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynadığı da raporda belirtildi. Söz konusu maçta 5 gol atılırken, 31. dakikada 1-0 geriye düşmüş ve 21 dakika içinde bulduğu 4 golle mücadeleden galibiyetle ayrılmıştı.

SUÇLAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Gözaltı kararı verilen kişiler için yöneltilen suçlamalar şu şekilde;

14 Futbolcu Şüpheli: Kendi takımlarının maçına “rakip takım kazanır” şeklinde bahis oynadıkları tespit edilen 14 futbolcu gözaltına alındı.

TFF Görevlisi: Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) görev yapan bir kişinin banka hesaplarında şüpheli bahis hareketleri belirlendi.

Maç Skoru Manipülasyonu: 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynayan 6 şüpheli de dosyada yer alıyor.

Erden Timur: Galatasaraylı eski yöneticinin 6222 Sayılı Kanun (Sporda Şiddet ve Şike), 5549 Sayılı Kanun (Suç Gelirlerinin Aklanması), 7258 Sayılı Kanun (Yasa Dışı Bahis) maddelerine muhalefet etmek.