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  4. Holldanda ekibi Ajax'tan görülmemiş hareket, kupada 4. lig takımına elenince taraftarın yol ve bilet parasını iade ettiler!

Holldanda ekibi Ajax'tan görülmemiş hareket, kupada 4. lig takımına elenince taraftarın yol ve bilet parasını iade ettiler!

24.12.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax, kupada 4. Lig ekibi Hercules'e 3-2 mağlup olarak elenirken maçın ardından 45 km uzaklıktaki mücadeleyi izlemeye gelen 325 taraftarın yol ve bilet paralarını iade etti.

Hollanda Ligi'ne oldukça kötü bir başlangıç yapan Ajax, Hollanda Kupası'nda da beklenmedik bir şekilde elendi. Kupada Hercules deplasmanına çıkan Ajax rakibine 3-2 mağlup olurken, Hercules adını bir üst tura yazdırdı.

Hercules'e turu getiren golleri 16. ve 66. dakikalarda Pieters ve 90+3'te Grotenberg kaydetti. Ajax'ın 2 golü ise 83'te Brobbey ve 89'da Akpom'dan geldi.

"UTANÇ DUYUYORUZ"

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Favori çıktığı maçta flaş bir sonuç alarak elenen Ajax, taraftarlardan özür dileyerek, "Takımımızın kötü performansından dolayı, Hercules - Ajax maçını kuşkusuz acı verici bir şekilde deneyimlediniz. Bu üzüntüyü paylaşıyor ve derin utanç duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında, futbolcular ve teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası, yaklaşık 45 kilometre giden taraftarın maddi zararının geri verilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Ajax Kulübü bu nedenle Hercules deplasmanına giden 325 taraftarın bilet ve yol masraflarını geri ödeyecek.

Bu tazminatın, “o acı gecenin hatırasını ortadan kaldırmayacağını” ifade eden yönetim, ''Ancak hiçbir şey yapmamak da bir seçenek değildi'' sözlerini kullandı.

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