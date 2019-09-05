Homeworld 3 duyurusu büyük ilgi uyandırdı

2016 yılında, oyun evreninin öyküsünü anlatan ve ilk oyundan önceki olayları canlandıran, çölde geçen bir RTS olarak tasarlanmış Deserts of Kharak büyük beğeni toplamıştı.

Ancak, oyuncular uzun zamandır, uzayda geçen asıl oyunun devamını bekliyordu. Ünlü oyun yayıncısı Gearbox şimdi yayınladığı bir teaser ile üçüncü oyunun yapımının başladığını duyurdu. Oyun için 300 bin dolarlık Crowd funding fonlamasını tamamlayan Gearbox, şimdi bu efsanevi oyunu hayata geri döndürecek.

Firma cwrod funding kampanyasında şimdiye kadar 500 bin dolara yakın fon toplamış durumda. Her ne kadar Gearbox oyun yapımı için crowd funding sistemine ihtiyaç duymayacak kadar büyük bir firma olsa da, bu kampanya ile oyunun hem reklamını yaparken hem de maliyetini çıkarmış olması, akıllıca bir hamle olarak tarihe geçti.

İşte oyunun büyük ilgi gören teaser videosu!

