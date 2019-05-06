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Honor 20 Pro delikli ekran tasarımına sahip olacak

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TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Son dönemde yeni Honor modellerine ilişkin pek çok sızıntıya şahitlik ettik. Telefonun teknik özelliklerinden tutun da işletim sistemine kadar pek çok konuya hakim olduğumuz söylenebilir. Yalnızca tasarım tarafında bazı soru işaretleri mevcuttu. Nitekim geçtiğimiz gün sızdırılan iki yeni görselle bu soru işaretleri de ortadan kayboldu.

Honor 20 Pro delikli ekran tasarımına sahip olacak

Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor, önümüzdeki günlerde özel bir etkinlik düzenleyecek. Çinli üretici 21 Mayıs’ta düzenleyeceği özel etkinlikte 3 yeni modelle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Tanıtılacak olan modeller arasında en çok merak edileni ise P30 Pro gibi periscope kameraya sahip olan Honor 20 Pro.

DigitalTrends tarafından yayınlanan görsellerde, Honor 20 Pro tüm detaylarıyla gözler önüne serilmiş durumda. Elbette dikkat çeken ilk detay telefonun delikli ekran tasarımına sahip olması. Genel kanı Honor’un yeni amiral gemisi modelinde pop-up ön kameralı bir tasarımı tercih edeceği yönündeydi.
Sonuç olarak delikli ekran tasarımı da 2019’un trend çizgilerinden biri. Ayrıca bu tasarım çizgisinin, çentikli tasarımlara oranla çok daha hoş durduğu da su götürmez bir gerçek.

Bu arada sızdırılan fotoğraflarda görünmüyor olsa da Honor’un yeni amiral gemisi modelinin aynı P30 Pro gibi 4 ana kameraya sahip olacağını hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
Honor

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