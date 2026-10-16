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120 Hz ekranlı Tecno Spark 50s ve 50C tanıtıldı! İşte özellikleri

Tecno, Spark 50 üyesinin yeni üyeleri Spark 50s ve Spark 50C'yi tanıttı. Her iki telefonda da 120 Hz ekran yenileme hızı sunan ekranlar bulunuyor. İşte Tecno Spark 50s ve Tecno Spark 50C'nin özellikleri...

120 Hz ekranlı Tecno Spark 50s ve 50C tanıtıldı! İşte özellikleri
Enes Çırtlık

Tecno Spark 50 serisi, Spark 50 4G, Spark 50 5G ve Spark 50 Pro olmak üzere üç akıllı telefondan oluşuyor. Çinli marka bugün ise Spark 50 serisinin en yeni üyesi olarak Spark 50s'i tanıttı. Ancak bununla birlikte, sürpriz bir şekilde Spark 50C'nin de tanıtımı gerçekleştirildi.

TECNO SPARK 50S'İN ÖZELLİKLERİ

Öncelikle Tecno Spark 50s'ten bahsedelim. MediaTek Dimensity 6400 yonga seti ile güçlendirilmiş olan bu cihaz, kutudan çıktığı anda Android 16 tabanlı HiOS 16 işletim sistemini çalıştırıyor ve 8 GB'a kadar RAM ile 128 GB depolama alanına sahip. Bu alan, microSD kart ile 2 TB'a kadar genişletilebiliyor.

Akıllı telefonun ön yüzünde 6,78 inçlik HD+ 120 Hz LCD ekran yer alıyor. Bu ekranda 8 MP selfie kamerası bir delik çentik içerisinde bulunuyor. Telefonun arka yüzünde ise LED flaşla birlikte tek bir 50 MP ana kamera var.

120 Hz ekranlı Tecno Spark 50s ve 50C tanıtıldı! İşte özellikleri 1

Cihazda 45 W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Ayrıca ters kablolu şarj ve baypas şarjı da destekliyor.

Tecno Spark 50s'in diğer öne çıkan özellikleri arasında IP64 Pro derecesi, MIL-STD-810H sertifikası, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, özel bir microSD kart yuvası, her koşulda gürültü engelleme ve kullanıcıların 1,5 km'ye kadar mesafede hücresel kapsama alanı veya Wi-Fi bağlantısı olmadan arama yapmalarına ve mesaj göndermelerine olanak tanıyan “No Network Communication” adlı bir özellik yer alıyor.

Spark 50s ayrıca, UPS 3.0 teknolojisiyle birlikte geliyor.

TECNO SPARK 50S'İN FİYATI

Spark 50s, Breeze Blue ve Burgundy Red renk seçenekleriyle sunuluyor ve 6 GB/128 GB ile 8 GB/128 GB olmak üzere iki bellek seçeneği bulunuyor. Tecno Spark 50s'in fiyatları sırasıyla 19.999 Hindistan Rupisi ve 22.999 Hindistan Rupisi olarak belirlenmiş durumda. Cihaz, 20 Ekim'den itibaren çeşitli yollarla Hindistan'da satışa sunulacak.

120 Hz ekranlı Tecno Spark 50s ve 50C tanıtıldı! İşte özellikleri 2

TECNO SPARK 50C'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Şimdi de Tecno Spark 50C'den bahsedelim. Telefon, Helio G81 işlemciye ve 4 GB RAM'e sahip ve 4G'yi destekliyor. Akıllı telefon, 256 GB'a kadar depolama alanıyla birlikte geliyor ve Android 16 işletim sistemini kullanıyor.

Spark 50C, 6,78 inçlik HD+ 120 Hz LCD ekrana sahip ve iddiaya göre bu ekran ıslak veya yağlı ellerle bile kullanılabiliyor. Fotoğrafçılık açısından akıllı telefon, arka tarafta 13 MP ve ön tarafta 8 MP olmak üzere iki kameraya sahip.

120 Hz ekranlı Tecno Spark 50s ve 50C tanıtıldı! İşte özellikleri 3

Tecno Spark 50C, 15 W hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh batarya ile çalışıyor. Spark 50C'nin diğer özellikleri arasında çift stereo hoparlör, IP68 ve IP69 koruma sınıfları, yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme ve bir IR blaster yer alıyor. Ayrıca, kullanıcıların 1,5 km'ye kadar mesafede şebeke bağlantısı olmadan aramalar ve kısa mesajlar yoluyla iletişim kurmalarını sağlayan FreeLink 2.0 özelliği de bulunuyor.

Tecno Spark 50C, Burgundy Red, Forge Orange, Basalt Titanium ve Eclipse Black renk seçenekleriyle sunuluyor ve 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB ve 4 GB/256 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği bulunuyor. Tecno, cihazın fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili ayrıntıları henüz açıklamadı.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon TECNO Mobile
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