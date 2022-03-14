YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Honor MagicBook 16 ile iş ve eğlence bir arada

Honor MagicBook 16 ile iş ve eğlence bir arada

14.03.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor MagicBook 16 ile iş ve eğlence bir arada

İSTANBUL (AA) - Honor MagicBook 16, kullanıcılarına hem iş hem de oyun alanlarında üstün performans sunuyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, taşınabilir olması sayesinde her yerde kullanım imkanı sunan dizüstü bilgisayarlar, hayatın her alanında kolaylık sağlıyor. İş, okul ve gündelik hayatta kullanılan programların yanı sıra Honor MagicBook 16, kullanıcıların birbirinden güzel oyunları da diledikleri zaman oynamasına imkan tanıyor.

- Hem iş hem eğlence Honor MagicBook 16 ile aynı anda

İş ya da okul yaşantısında kullanabilen Honor Magicbook 16, AMD Ryzen 5600H işlemcisi, Honor FullView 16,1 inç IPS ekranı, yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ve 300 nit parlaklık seviyesi ile tüm bu oyunların rahatça oynanması için iyi bir performans sunuyor. Sadece 1,84 kg ağırlığında olmasıyla rahat bir taşınabilirlik de sunan Honor Magicbook 16, boş anlarında oyun oynamak isteyen kullanıcılar ve mobilite arayanlar için ideal bir ergonomi sunuyor.

NFC özelliği dışında üstün pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar, günlük ofis işleri için 8 saate kadar güç sağlayan ve 8,8 saate kadar 1080P video oynatmayı destekleyen 56 Wh pile sahip bulunuyor. Yeni 65W taşınabilir süper şarj cihazı ile Honor MagicBook 16, 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar, yaklaşık 1,5 saatte ise yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Saatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyorSaatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyor
Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendiSuriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendi

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
13:18
İkindi
16:37
Akşam
19:16
Yatsı
20:35
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

13 yıl sonra Diyarbakır'da yeniden görüntülendi

13 yıl sonra Diyarbakır'da yeniden görüntülendi

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.