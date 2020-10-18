Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi nedir? Höşmerim malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef Höşmerim tatlısı tarifi...

Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde de yer verdiği Höşmerim tatlısının hikayesi Orta Asya'dan gelen Anadolu Yörükleri'ne dayanıyor. Balıkesir’le özdeşleşen yöresel bir lezzet olan peynir tatlısı Höşmerim, MasterChef’in 17 Ekim’de yayınlanan bölümünden sonra yeniden gündeme geldi. Yarışmayı yakından takip edenler Höşmerim tatlısı tarifi için araştırmalarını derinleştirdi. Peki Höşmerim tatlısı nasıl yapılır? Höşmerim tatlısı hangi yörenindir? Höşmerim tatlısı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

HÖŞMERİM TATLISI MALZEMELERİ

1 litre süt

Yarım tatlı kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

HÖŞMETİM TATLISI NASIL YAPILIR?

Höşmerim tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanında tatlının orijinal lezzetine erişmek isteyenler höşmerim tatlısında hangi peynir kullanılır sorusuna cevap arıyor. Höşmerim tatlısı yapımında peynir aslında ustaca bir teknikle evde yapılır. Süt ve peynir mayası sayesinde tuzsuz bir peynir oluşturulur.

Höşmerim tatlısı yapımı için ilk adımda toz şeker ve irmik bir kapta harmanlanır. Bu karışıma yumurta eklenir ve ocağın üzerine alınır. Başka bir tencerede ılık sütün içerisine peynir mayası eklenir ve kapağı kapatılarak 10-15 dakika bekletilir. Son adımda tatlı karışımı ve evde yapılan peynir karıştırılır. Kısık ateşte tatlı kaynatılmaya başlanır ve dibinin tutmamasının için tahta kaşıkla sürekli karıştırılır. Kıvama gelen tatlı tercihe bağlı olarak tarçın ya da Hindistan cevizi ile servis edilir.



