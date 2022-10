House of the Dragon 2. sezon ne zaman? House of the Dragon yeni sezon tarihi belli oldu mu?

House of the Dragon, George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yaratılan Amerikan fantastik drama dizisidir. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç savașa giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor. House of the Dragon dizisi Game of Thrones'un yan dizisi olarak da biliniyor. 2022 yılında en çok izlenen diziler arasına giren House of the Dragon ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. House of the Dragon 1. sezonunu bitiren dizi severler 2. sezonun yayınlanma tarihini merak ediyorlar.

HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON NE ZAMAN?

House of the Dragon 2. sezon çekimleri 2023’ün ilk aylarında başlayacak. Dizinin yeni bölümlerinin 2024 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

HOUSE OF THE DRAGON NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cornwall - İngiltere

Derbyshir - İngiltere

Surrey - İngiltere

Cáceres - İspanya

Trujillo - İspanya

Granada - İspanya

Monsanto - Portekiz

Dubrovnik - Hırvatistan

The Dark Hedges - İrlanda

Svínafellsjökull - İzlanda

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NEDİR?

Tıpkı Game of Thrones serisi gibi George R. R. Martin’in kitap serisinden uyarlanarak izleyiciyle buluşan House of the Dragon, Targaryen ailesini konu alıyor. Game of Thrones’ta Targaryen hanesinden tanıdığımız Daenerys Targaryen, namıdiğer Khaleesi’nin, hikayesinden tam 300 yıl öncesini konu alan dizide, Targaryen’lerin iç savaşı ve Demir Tahtı korumak için verilen tüm mücadeleler izleyiciyle buluşacak.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI KİMLER?

House of the Dragon dizisi oyuncuları: