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House of the Dragon 2. sezon ne zaman? House of the Dragon yeni sezon tarihi belli oldu mu?

27.10.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

House of the Dragon 2. sezon yayın tarihi dizinin sezon finali yapmasıyla gündeme geldi. İlk sezonuyla nefes kesek House of the Dragon 24 Ekim Pazartesi günü sezon finali yaptı. Bu gelişmenin ardından House of the Dragon dizisinin hayranları yeni sezona dair araştırmalar yapmaya başladı. Peki, House of the Dragon 2. sezon ne zaman? House of the Dragon yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte House of the Dragon 2. sezona dair merak edilen soruların yanıtları...

House of the Dragon 2. sezon ne zaman? House of the Dragon yeni sezon tarihi belli oldu mu?

House of the Dragon, George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yaratılan Amerikan fantastik drama dizisidir. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç savașa giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor. House of the Dragon dizisi Game of Thrones'un yan dizisi olarak da biliniyor. 2022 yılında en çok izlenen diziler arasına giren House of the Dragon ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. House of the Dragon 1. sezonunu bitiren dizi severler 2. sezonun yayınlanma tarihini merak ediyorlar.

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HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON NE ZAMAN?

House of the Dragon 2. sezon çekimleri 2023’ün ilk aylarında başlayacak. Dizinin yeni bölümlerinin 2024 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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HOUSE OF THE DRAGON NEREDE ÇEKİLİYOR?

  • Cornwall - İngiltere
  • Derbyshir - İngiltere
  • Surrey - İngiltere
  • Cáceres - İspanya
  • Trujillo - İspanya
  • Granada - İspanya
  • Monsanto - Portekiz
  • Dubrovnik - Hırvatistan
  • The Dark Hedges - İrlanda
  • Svínafellsjökull - İzlanda

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HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NEDİR?

Tıpkı Game of Thrones serisi gibi George R. R. Martin’in kitap serisinden uyarlanarak izleyiciyle buluşan House of the Dragon, Targaryen ailesini konu alıyor. Game of Thrones’ta Targaryen hanesinden tanıdığımız Daenerys Targaryen, namıdiğer Khaleesi’nin, hikayesinden tam 300 yıl öncesini konu alan dizide, Targaryen’lerin iç savaşı ve Demir Tahtı korumak için verilen tüm mücadeleler izleyiciyle buluşacak.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI KİMLER?

House of the Dragon dizisi oyuncuları:

  • Matt Smith (Daemon Targaryen)
  • Olivia Cooke (Alicent Hightower)
  • Milly Alcock (Prenses Rhaenyra Targaryen)
  • Emma D'Arcy (Rhaenyra Targeryan)
  • Paddy Considine (Viserys I)
  • Eve Best (Princess Rhaenyra)
  • Graham McTavish (Sir Harrold)
  • Savannah Steyn (Lady Laena)
  • Sonoya Mizuno (Mysaria)
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