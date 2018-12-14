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Houston Rockets 126 - 111 Los Angeles Lakers

NBA HABERLERİ  | 14.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

NBA'de Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 126-111 yendi. James Harden 50 sayıyla yıldızlaştı.

Houston Rockets 126 - 111 Los Angeles Lakers

James Harden'ın 50 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşısında salondan 126-111'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte, Clint Capela 16 sayı, 14 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

LeBron James'in 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ürettiği Lakers'ta ise Kyle Kuzma 24 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 126-111
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 125-87
Orlando Magic-Chicago Bulls: 97-91
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 99-89

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Anahtar Kelimeler:
Houston Rockets - Los Angeles Lakers james harden lebron james

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insan degilsin Harden
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