Huawei 5G Wi-Fi Pro modelini tanıttı

İki farklı sürüm olarak karşımıza çıkan bu cihazın düz sürümü 4.000 mAh kapasiteli batarya ile gelirken Pro sürümü ise 8.000 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Her iki cihaz da 22.5W ve 40W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca bu iki cihazda da 15W ters kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Powerbank olarak da kullanılan bu cihazlar temelde 5G bağlantısını Wi-Fi veya USB Type-C bağlantısı ile diğer cihazlara paylaştırmak. Bu sayede 5G desteki bir telefonunuzu Huawei’nin dünyada ilk olan ürünü ile bir router haline dönüştürebiliyorsunuz. 5G internet paylaşımı konusunda ilke imza atan firma NSA/SA 5G modlarını destekliyor. Yapay zeka sayesinde bu modlar arasında otomatik geçiş yapma imkanı sunan Huawei kesintisiz bir internet deneyimi vadediyor.Aralık ayında fiyat ve bulunabilirlik bilgisi paylaşacak olan Huawei, yeni 5G internet paylaşım cihazı ile isminden çok söz ettirecek gibi görünüyor.

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