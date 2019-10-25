Mynet Trend

Huawei 5G Wi-Fi Pro modelini tanıttı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 25.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

5G teknolojisinin özellikle de Çin’de öncüsü olacak olan Huawei, bugün yepyeni bir ürün ile karşımıza çıktı. 5G Wi-Fi Pro olarak isimlendirilen bu yeni cihaz, dünyanın ilk 5G Wi-Fi cihazı olma unvanını da elini aldı.

Huawei 5G Wi-Fi Pro modelini tanıttı

İki farklı sürüm olarak karşımıza çıkan bu cihazın düz sürümü 4.000 mAh kapasiteli batarya ile gelirken Pro sürümü ise 8.000 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Her iki cihaz da 22.5W ve 40W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca bu iki cihazda da 15W ters kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Powerbank olarak da kullanılan bu cihazlar temelde 5G bağlantısını Wi-Fi veya USB Type-C bağlantısı ile diğer cihazlara paylaştırmak. Bu sayede 5G desteki bir telefonunuzu Huawei’nin dünyada ilk olan ürünü ile bir router haline dönüştürebiliyorsunuz. 5G internet paylaşımı konusunda ilke imza atan firma NSA/SA 5G modlarını destekliyor. Yapay zeka sayesinde bu modlar arasında otomatik geçiş yapma imkanı sunan Huawei kesintisiz bir internet deneyimi vadediyor.Aralık ayında fiyat ve bulunabilirlik bilgisi paylaşacak olan Huawei, yeni 5G internet paylaşım cihazı ile isminden çok söz ettirecek gibi görünüyor.

Çift ekranlı LG G8X için geri sayım başladı!

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
MedEvil Remake hayranlarına büyük müjde! MedEvil Remake hayranlarına büyük müjde!
Asus Game Deals neler sunacak?Asus Game Deals neler sunacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei 5g wifi pro

En Çok Okunan Trend Haberler

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

Korkunç iddia! Doktorun yaptığı büyük hata ölümüne neden oldu

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Riot Games'ten 10. yıl bombardımanı

Riot Games'ten 10. yıl bombardımanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geliştiriciler için iOS 13.2 Beta 4 güncellemesi yayınlandı

iOS 13.2 Beta 4 güncellemesi yayınlandı

Moto G8 Plus Geekbench testinde görüntülendi

İşte Moto G8 Plus'ın özellikleri

Xiaomi Mi Surface oyunculara neler sunuyor?

Xiaomi Mi Surface oyunculara neler sunuyor?

MediEvil yaklaşık olarak 21 yıl sonra tekrardan konsollarımıza konuk olacak

MedEvil Remake hayranlarına büyük müjde!

Asus Game Deals neler sunacak?

Asus Game Deals neler sunacak?

Google Pixel 4 hakkında bilmeniz gerekenler

İşte Google Pixel 4'ün özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.