Huawei hangi telefonlarına EMUI 10 güncellemesini sunacak?

Huawei şimdiler de ise amiral gemisi modellerine EMUI 10 arayüzünü sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta tam 17 telefonuna bu güncellemeyi sunacak olan Huawei, müşterilerine daha akıcı, güvenli ve stabil bir deneyim yaşatacak.

Biz de sizler için 2019 ve 2020 yılının başlarında EMUI 10 güncellemesini alacak olan ve resmi olarak açıklanan Huawei telefonlarını bir araya getirdik. Bakalım sizin telefonunuz bu güncellemeyi alacak mı?

EMUI 10 alacak modeller



Huawei P30 Lite

Huawei P30

HuaweiP30 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20

HuaweiMate 20 Pro

Huawei Porsche Design Mate 20 RS

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 10

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