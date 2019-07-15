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Huawei hangi telefonlarına EMUI 10 güncellemesini sunacak?

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TEKNOLOJİ  | 15.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Huawei merakla beklenen yeni güncellemesini 9 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtacak. Google ile bir ara arası bozulan Huawei, Android güncellemelerini sunamayacak duruma düşmüştü. Neyse ki Google geri adım attı ve Huawei güncellemelerini yeniden alma imkanı yakaladı.

Huawei hangi telefonlarına EMUI 10 güncellemesini sunacak?

Huawei şimdiler de ise amiral gemisi modellerine EMUI 10 arayüzünü sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta tam 17 telefonuna bu güncellemeyi sunacak olan Huawei, müşterilerine daha akıcı, güvenli ve stabil bir deneyim yaşatacak.

Biz de sizler için 2019 ve 2020 yılının başlarında EMUI 10 güncellemesini alacak olan ve resmi olarak açıklanan Huawei telefonlarını bir araya getirdik. Bakalım sizin telefonunuz bu güncellemeyi alacak mı?

EMUI 10 alacak modeller

  • Huawei P30 Lite
  • Huawei P30
  • HuaweiP30 Pro
  • Huawei Mate 20 Lite
  • Huawei Mate 20
  • HuaweiMate 20 Pro
  • Huawei Porsche Design Mate 20 RS
  • Huawei P Smart 2019
  • Huawei P Smart+ 2019
  • Huawei P Smart Z
  • Huawei Mate 20 X
  • Huawei Mate 20 X 5G
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Porsche Design Mate 10

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Anahtar Kelimeler:
huawei emuı 10

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