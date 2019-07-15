Huawei hangi telefonlarına EMUI 10 güncellemesini sunacak?

Huawei şimdiler de ise amiral gemisi modellerine EMUI 10 arayüzünü sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta tam 17 telefonuna bu güncellemeyi sunacak olan Huawei, müşterilerine daha akıcı, güvenli ve stabil bir deneyim yaşatacak.
Biz de sizler için 2019 ve 2020 yılının başlarında EMUI 10 güncellemesini alacak olan ve resmi olarak açıklanan Huawei telefonlarını bir araya getirdik. Bakalım sizin telefonunuz bu güncellemeyi alacak mı?
EMUI 10 alacak modeller
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