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Huawei laptop modelleri yeniden Microsoft Store’da satışa sunuldu

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TEKNOLOJİ  | 19.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginliğin kurbanı olan Huawei, darbe üzerine darbe yemişti. Google, Microsoft, Intel, ARM ve Qualcomm gibi dev isimlerden darbe yiyerek telefon bile üretemeyecek duruma düşen Huawei, taviz vermeye başlamış gibi görünüyor.

Huawei laptop modelleri yeniden Microsoft Store’da satışa sunuldu

Geçtiğimiz günlerde Android Q Beta programına Huawei telefonlarının yeninden eklenmesinin ardından bugün de Microsoft cephesinden bir hamle geldi.

Microsoft cephesi kendi mağazasında Huawei’nin laptop modellerini bu gerginlik öncesi satıyordu. Ancak gerginliğin başlaması ile bu laptop modelleri Microsoft Store’dan kaldırılmıştı. Bugün ise Microsoft, Huawei’nin laptoplarını yeniden satışa sundu. Kapalı kapılar arkasında Huawei tavizler vererek Amerika hükümeti ile anlaşmaya varmış gibi görünüyor.

Amerika, Huawei’yi ZTE gibi Çin hükümetine veri sızdırmak ile suçluyor. ZTE bu suçunu kabul etmişti. Aynı suçu Huawei’nin de resmi olarak kabul etmesi bekleniyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler yaşanacak?

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Anahtar Kelimeler:
huawei Microsoft Store

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