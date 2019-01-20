Huawei Mate 20 Pro özellikleri, fiyatı ve Huawei Mate 20 Pro yorumları

Geçen sene P20 serisi ile telefon satışında rakibi Apple’ı geçerek 2. sıraya yerleşen Çinli firma Huawei, 16 Ekim 2018 tarihinde Londra’da yaptığı lansman ile yeni Mate 20 serisini gözler önüne sermişti. Fakat tanıtılan bu seride olanlardan sadece Mate 20 Lite ve Mate 20 Pro ülkemizde satışa çıkarıldı. Huawei Mate 20 Pro, bazı özellikleri ile dünyada tek olmayı başardı. Tanıtımında herkesin ilgisini çeken bu özellik ise kablosuz şarj etme özelliği oldu. Ekrandan parmak izi tanıma özelliği eklenen, kamerasına makro çekim ile geniş açı özelliği kazandıran, Kirin 980 işlemcisi ve yapay zekasını geliştiren Huawei Mate 20 Pro özellikleri, Türkiye fiyatları ve kullanıcı yorumlarını sayfamızda bulabilirsiniz. HUAWEI MATE 20 PRO ÖZELLİKLERİ Huawei Mate 20 Pro, firmanın bir önceki amiral gemisi cihazlarına göre önemli derecede iyileştirme ve geliştirme ile karşımıza çıktı. Huawei, ilk defa Mate 20 Pro’da kablosuz şarj özelliği ekledi. Fakat bununla birlikte kablosuz olarak başka cihazı şarj etme özelliği ile dünyada ilk ve tek olmayı da başardı. Mate 20 serisi tanıtılmadan önce bu seride kullanılacağı açıklanan 7 nm teknolojisi ile Kirin 980 işlemcisi sayesinde cihazı performans konusunda üst sıralara çıkardı. Huawei Mate 20 Pro, üçlü kamera kullanımını yeni dizaynı ile karşımıza çıktı. Firma, cihaza kazandırdığı kıvrımlı yapı ile ele tam oturmasını ve kolay kullanımı sağlamak istemiş ve bunu başarmış gibi gözüküyor. Son android sürümü Pie ve Huawei’nin arayüzü Emotion UI 9 ile karşımıza çıkan Huawei Mate 20 Pro, Türkiye’de satışta olan versiyonu 128 GB dahili hafızaya ve 6 GB RAM’e sahip. Beş farklı renkte tanıtılan cihazın ülkemizde satılan modelinde ise Alacakaranlık, Mavi ve Siyah renkleri mevcut.

Huawei, Mate 20 serisinde en çok önem verdiği modeli Mate 20 Pro oldu. Bu yüzden bu modeline, serinin diğer üyelerinde olmayan birçok özellik ekledi. Bunlar kablosuz şarj özelliği, Wireless Reverse şarj, kavisli ekran, ekrandan parmak izi tanıma, gelişmiş kamera özellikleri. Haberimizde Huawei Mate 20 Pro’nun donanım, kamera, ekran, batarya ve şarj, bağlantı özelliklerini tek tek inceledik. HUAWEI MATE 20 PRO TEMEL DONANIM ÖZELLİKLERİ Huawei Mate 20 Pro’da serinin diğer üyelerinde olduğu gibi firmanın geliştirdiği yeni işlemcisi Kirim 980 kullanıldı. Dünyanın ilk 7 nm işlemcisi olan Kirin 980 ile cihaz performans konusunda daha üst sıralara çıktı. IFA 2018’de tanıtılan Kirin 980 işlemcisi, iki adet 2.6 GHz ve iki adet 1.92 GHz hızlarında Cortex A76 çekirdeği ile bütün işlemlerin üstesinden geliyor. Bunların yanında büyük güç gerektirmeyen işlerinde ise dört adet 1,8 GHz hızında Cortex A55 çekirdeğini kullanıyor. Kirin 980 işlemcinin, Snapdragon 845’e göre yüzde 33 daha az güç tüketmesi ve buna rağmen yüzde 20 daha performanslı çalışması, 4200 mAh gücündeki bataryasının kullanım süresini uzatıyor ve cihazı her türlü oyun ve işlemlerde verimli hale getiriyor.

Kirin 980 işlemci içerisinde yer alan grafik birimi Mali- G76 da aynı şekilde bir önceki versiyona göre yüzde 46 oranında yüksek performans gösterirken pil performansında ise cihaza yüzde 178 oranında tasarruf sağlıyor. Kirin 980 ile Mate 20 Pro, önceki versiyonlara göre yapa zekada da önemli derecede gelişmeler gösteriyor. Bu işlemci, cihaza daha fazla görüntüyü daha kısa zamanda tanıma özelliği getirdi. Diğer yandan bu işlemcinin 5G teknolojisine hazır olduğu açıklandı. Cat 21 LTE modem sayesinde Huawei Mate 20 Pro, 1.4 Gbps hızında indirme hızına kavuştu. Huawei Mate 20 Pro, Kirin 980 işlemci birlikte yapay zeka özellikleri de ikiye katlanmış durumda. Çift nöral bilgi işlem ünitesi yani NPU ile birlikte cihazın 4500 görüntü algılamasını sağlıyor. 25 farklı kategori tanıyan yapay zeka ile cihazın kamerası farklı nesne ve sahneleri algılayarak ISO, parlaklık ve kontrast ayarını yapıyor ve sonuçta kullanıcısının inanılmaz güzellikte fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Yapay zeka sadece nesnelerin tanınmasında değil batarya performansını da düzenleyerek pilin dengeli harcanmasına katkıda bulunuyor ve böylece üstün tasarruf ile uzun kullanımı sağlıyor.

Huawei Mate 20 Pro’da bulunan donanıma ait teknik özellikler şu şekilde; Yonga Seti (Chipset): HiSilicon Kirin 980 Ana İşlemci (CPU): Dual-core 2.6 GHz ARM Cortex-A76 CPU Frekansı: 2.6 GHz CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek İşlemci Mimarisi: ARMv8-A (64-bit) Yardımcı İşlemci: Dual-core 1.92 GHz ARM Cortex-A76 Yardımcı İşlemci: Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55 Grafik İşlemcisi (GPU): Mali-G76 MP10 GPU Frekansı: 720 MHz CPU Üretim Teknolojisi: 7 nm AnTuTu Puanı (v7): 303.400 Puan Bellek (RAM): 6 GB RAM Tipi: LPDDR4x RAM Frekansı (Maks.): 2133 MHz Dahili Depolama: 128 GB Dahili Depolama Biçimi: UFS 2.1 Hafıza Kartı Desteği: Var Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi: 256 (NM Card) GB Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri: 6/8GB RAM seçeneği var Diğer Hafıza Seçenekleri: 128/256GB Depolama seçeneği var HUAWEI MATE 20 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ Huawei Mate 20 Pro kamerası, üçlü Leica lens kullanılan arka kamera dizaynı ile geliyor. Arkadaki kamera dizilimi bu sefer farklı şekilde düzenlendi. Cihazın değişen kasa tasarımına uygun olarak arka tarafta kare şekilde yerleştirildi. Bu kameralar 40 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.8 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, 20 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip tele foto şeklinde.

Yapay zeka 2.0 ile beraber 1500’den fazla ön tanımlı senaryo ve 25 kategoriyi tanımlayabilen Mate 20 Pro, özellikle video tarafında yapay zeka ile beraber farklı özellikleri kullanıcılara sunuyor. Huawei Mate 20 Pro'nun kamerasında dikkat çeken iki yeni özellikten biri olan makro çekim ile 2,5 santimetre uzaklığında çok etkili görüntüler yakalanabiliyor. Bu özelliği ile profesyonel kameralara bir adım daha yaklaşan cihaz, geniş açı çekimi ile de kullanıcıları epey etkilemiş gözüküyor. P20 Pro'da olan 3X ve 5X optik yakınlaştırma özellikleri aynı şekilde Mate 20 Pro'da mevcut. Cihazın üstün üçlü kamerası, kullanıcılarına aynı şekilde gece çekimi özelliği de şahane pozlar yakalamasını sağlıyor. P20 Pro ile fark ise ikinci kamera. Bu kamera cihaza geniş açı ile fotoğraf çekimi özelliği kazandırıyor. P20 Pro'da ise ikinci kamera F1.6 diyaframa sahip monochrome sensöre sahipti. Fakat kullanıcılar tarafından bir hayal kırıklığı ise video çekiminde geldi. 4K çözünürlükte 60 fps kayıt beklenen cihaz maalesef 4K'da 30 FPS kayıt yapıyor. Ultra ağır çekim ise 720P'de 960 FPS şeklinde. Ağır çekimde işe yapay zeka giriyor ve kayıt edilmesi gereken harekete tanımladıktan sonra çekime başlıyor.

Huawei Mate 20 Pro'da ön kamera, bir önceki versiyona göre daha üstün özelliklere sahip. Cihazın ön kamerası f/2,0 diyaframlı 24 MP geniş açılı çekim yapabiliyor. Huawei Mate 20 Pro, HiVision özelliği ve yapay zeka sayesinde yiyeceklerin kalori miktarını hesaplayabiliyor. Bunun için kamerayı açtıktan sonra ekranın sol üstünde gözüken HiVision'a tıklayarak nesneye tutmak. Kısa sürede nesneyi analiz eden cihaz, yiyeceğin ne olduğu ile birlikte ne kadar kalori içerdiğini bildiriyor. Son olarak Huawei Mate 20 Pro, kamera test firması olan DxO Mark tarafından 109 puan alarak cep telefonları sıralamasında zirveye yerleşmeyi başardı. Cihaz, fotoğraf çekiminden 114 puan, video çekiminden ise 97 puan aldı. Diğer yandan sıralamada P20 Pro ile aynı puanı alarak firma hem kendi rekorunu egale etti hem de zirveyi yine kimseye bırakmadı. Huawei Mate 20 Pro’da bulunan kameraya ait teknik özellikler şu şekilde; Kamera Çözünürlüğü: 40 MP Optik Görüntü Sabitleyici: Var Kamera Özellikleri: Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leica Optik, Tam Manuel Kontrol, Hızlı Odaklama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Odak Takibi, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), RAW Kayıt Yapabilme, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Sesli komut, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF),

Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, Contrast Detection Auto-Focus (CDAF) Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn Flaş: Dual-LED, Çift Tonlu Diyafram Açıklığı: F1.8 Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K Video FPS Değeri: 30 fps Video Kayıt Özellikleri: Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Video Kayıt Seçenekleri: 720p @ 240fps, 720p @ 30fps, 720p @ 960fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps, 2160p @ 30fps İkinci Arka Kamera: Var İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 20 MP İkinci Arka Kamera Diyafram: F2.2 İkinci Arka Kamera Özellikleri: Ekstra Geniş Açı Üçüncü Arka Kamera: Var Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü: 8 MP Üçüncü Arka Kamera Özellikleri: Telephoto, F2.4, Optik Zoom (3x) Ön Kamera Çözünürlüğü: 24 MP Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F2.0 Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Destekli, Portre Modu, Gesture Shot, Otomatik Odaklama, Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Yüz Algılama, Geniş Açılı

HUAWEI MATE 20 PRO EKRAN ÖZELLİKLERİ Huawei Mate 20 Pro, 2K+ yani 1440x3120 çözünürlüğü ile geliyor. Bu önceki versiyona göre piksel yoğunluğu 408 PPI’dan 538 PPI’ya yükseltilen cihaz, kullanıcısına başta oyun olmak üzere üstün bir görüntü sağlıyor. 6.39 inç büyüklüğünde ekranın kavisli olması da cihazın video görüntülemesinde ayrı bir keyif veriyor. 19,5: 9’luk ekran oranına sahip olan Mate 20 Pro’da HDR desteği de mevcut. Huawei Mate 20 Pro’da bulunan ekrana ait teknik özellikler şu şekilde; Ekran Boyutu: 6.39 İnç Ekran Çözünürlüğü: 1440x3120 (QHD+) Pixel (2K) Piksel Yoğunluğu: 538 PPI Ekran Teknolojisi: OLED Ekran Özellikleri: Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), HDR, HDR10, Çentikli (Notch), Eğimli Ekran (3D), Geniş Renk Yelpazesi (P3) Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran Kullanıcı Arayüzü: Emotion UI Kullanıcı Arayüz Versiyonu: EMUI 9.0 Renk Sayısı: 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı: 87.85 % HUAWEI MATE 20 PRO BATARYA ÖZELLİKLERİ Akıllı telefon kullanıcıları tarafından Huawei’nin en çok sevilen özelliklerinden biri de cihazın üstün batarya performansı geliyor. Mate 10 Pro ve P20 Pro’dan sonra bu özellik hem batarya kapasitesi hem de işlemcinin sağladığı destek ile daha da geliştirilmiş durumda. 4200 mAh gücündeki batarya, normal kullanımda 2 gün kullanılabiliyor. 40 W’lık Hızlı şarj özelliği ile pilin yüzde 70’nin yarım saatte doldurmanız mümkün. Huawei Mate 20 Pro’da bulunan bataryaya ve şarja ait teknik özellikler şu şekilde;

Batarya Kapasitesi: 4200 mAh Konuşma Süresi (2G): 41 Saat Bekleme Süresi (2G): 502 Saat Konuşma Süresi (3G): 30 Saat Bekleme Süresi (3G): 555 Saat Şarj: Kablosuz Şarj, USB Type-C Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (Li-Po) Değişir Batarya: Yok Batarya Özellikleri: Hızlı Şarj (40W), Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj, Huawei SuperCharge, 30 Dakikada %70 Dolum HUAWEI MATE 20 PRO TASARIM ÖZELLİKLERİ Boy: 157.8 mm En: 72.3 mm Kalınlık: 8.6 mm Ağırlık: 189 Gram Renk Seçenekleri: Gece Mavisi, Siyah, Alacakaranlık Gövde Malzemesi (Kapak): Cam Gövde Malzemesi (Çerçeve): Metal HUAWEI MATE 20 PRO KABLOSUZ BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 802.11ac (Wave 2) Wi-Fi Özellikleri: Dual-Band, Wi-Fi Direct, MiraCast, Wi-Fi, Hotspot, VoWiFi (Voice over Wi-Fi) NFC: Var NFC Özellikleri: Host Card Emulation (HCE) Bluetooth Versiyonu: 5.0 Bluetooth Özellikleri: SBC, AAC, BLE, aptX, aptX HD Kızılötesi: Var Navigasyon Özellikleri: Dual-Frequency GPS, Galileo, A-GPS, GLONASS, BDS HUAWEI MATE 20 PRO DİĞER BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ 2G: Var 2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE 3G: Var 3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz 3G İndirme: 42.2 Mbps 3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps 3G Teknolojisi: HSPA+ 4G: Var 4G Frekansları: 700 (band 12) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 6) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1800 (band 9) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz 4G İndirme: 1400 Mbps 4G Karşıya Yükleme: 200 Mbps 4G Teknolojisi: LTE (Cat.21) 4G Özellikleri: VoLTE (Voice over LTE) Desteği 4.5G Desteği: Var USB Versiyonu: 3.1 Gen 1 (USB 3.0) USB Bağlantı Tipi: USB Type-C USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG), DisplayPort Hat Sayısı: Tek Hat SIM: Nano-SIM (4FF) HUAWEI MATE 20 PRO İŞLETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ Huawei Mate 20 Pro, kutusunda Android 9 ve EMUI 9 sürümü ile geliyor. Cihazın tasarımı ile tamamen uyumlu olan bu işletim sistemi, kullanımı da daha keyifli hale getiriyor. Cihaz son olarak iki hafta önce bir güncelleme aldı.482 Mb boyutundaki bu güncelleme ile yüz tanıma ve yüz kilidi düşük ışık koşullarında daha iyi hale gelmiş oldu. Bu güncelleme diğer yandan kameranın yapay zekanın yeteneğini geliştirdi. Sahne algılaması daha iyi hale gelen cihazın fotoğraf çekimlerinde daha doğal renkler elde edilmesi sağlandı.

HUAWEI MATE 20 PRO FİYATI 16 Ekim 2018’de tanıtılan Huawei Mate 20 Pro, 20 Kasım 2018’da ülkemizde raflarda yerini aldı. Döviz kurlarının yüksek olması sonrasında Huawei tarafından tavsiye edilen resmi Türkiye satışı 8,499 TL olarak açıklanmıştı. Fakat şu sıralar teknoloji sitelerinde 6,900 liradan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün. Tabii ki bu fiyat ülkemiz şartlarında epey yüksek sayılır. Fakat üstün özellikleri ile Huawei Mate 20 Pro, fiyatının karşılığını kullanıcılarına fazlasıyla veriyor. HUAWEI MATE 20 PRO KUTU İÇERİĞİ Ahize x 1 Type-C Kulaklık x 1 Şarj Cihazı x 1 Type-C Kablo x 1 Çıkarma aleti x 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1 Koruyucu kılıf x 1 (WEU ve NEU için değil) Garanti kartı x 1 Type-C’den 3.5 mm’ye kulaklık girişi adaptörü x 1 HUAWEI MATE 20 PRO YORUMLARI Huawei Mate 20 Pro, 2018 yılı son çeyreğinde tanıtıldıktan sonra teknolojiseverlerin ilgisini fazlasıyla çekmişti. Satışa çıkması sonrasında kullanıcılar tarafından yapılan yorumlar, cihazı almak isteyenler için adeta referans yerine geçiyor. Bu yüzden satın alanların yaptıkları yorumları burada sizler için derledik.