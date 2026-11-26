'kimbuyasiin' kullanıcı adlı sokak fotoğrafçısı, İstiklal Caddesi'nde görev yapan temizlik personeli Gülüm'ün yanına giderek fotoğraf çekmek istediğini söyledi.

Gülüm'e güzel ve özel olduğunu belirterek fotoğraflarını çekmek istediğini anlatan fotoğrafçı, olumlu yanıt aldı. Elinde süpürgesi ve temizlik ekipmanlarıyla objektif karşısına geçen Gülüm, çekim boyunca neşeli tavırları ve gülümsemesiyle dikkat çekti.

Fotoğraf çekiminin ardından kareleri birlikte inceleyen ikili, birbirine teşekkür etti. Fotoğrafçının Gülüm'e söylediği "İyi ki varsın" sözlerine ise Gülüm, "Sen de öyle" diyerek karşılık verdi.

GÜLÜM'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntülerin ardından merak edilen Gülüm, ilk kez konuştu. Altı yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Gülüm, işini severek yaptığını söyledi.

İstiklal Caddesi'nde esnafın kendisini çok sevdiğini anlatan Gülüm, şu ifadeleri kullandı:

"Altı senedir bu işi çok severek yapıyorum, İstiklal'in gülü derler. Esnaf abiler, ablalar beni çok sever. Alnımın teriyle çalışmayı Rabbim nasip etti. Allah sizden razı olsun."