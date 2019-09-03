Huawei Mate 30 'Google’sız gelecek!

Google ile Huawei arasındaki gerginlikten dolayı bu modellerin Google servisleri olmadan geleceği söyleniyor. Yani telefonda Google Play Store, Gmail, Chrome, Google Maps, YouTube ve Drive gibi hizmetler olmayacak.

Uygulamalar bu modelde Huawei App Gallery adı verilen mağazadan indirilebilecek. Kamerası ile fark yaratacak olan bu modeller gücünü Kirin yonga setinden alacak. Kirin 990’dan beslenecek olan modellerde minimumda 6 GB RAM yer alacak.

Mate 30 Pro’nun ana kamerası 40 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1.5″ sensöre ve f/1.6 – f/1.4 aralığında diyaframa sahip olacak. RYYB piksel kurulumlu ve Cine lens ile gelecek olan bu kamera Galaxy Note 10’dan tam 1.5 kat daha iyi olacak.

Mate 30 Pro’nun ikinci kamerası ise 40 Megapiksel çözünürlüğünde 1/1.7″ 120 derece ultrawide lens ile gelecek. Bu lenste de cine lens özellikleri yer alacak. Son kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde 5X zoom yapan tele lens ile gelecek.

Mate 30 ailesinin Huawei’nin bu yıl tanıtacağı son amiral gemisi modelleri olacağını belirtelim. Bakalım Huawei, Google servisleri olmayan telefonları satabilecek mi? Şahsen standart kullanıcılar için, Play Store’un olmadığı bir telefona 7.000 TL ve üzeri fiyat vermek akıl karı değil.

2000 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Eylül

