Huawei, Mate X için geri sayıma geçmiş durumda

Huawei Mate X modelinin satışa sunulmamasının en önemli nedeni ise Samsung’un Galaxy Fold’ta yaşadığı sorunlar olmuştu. Fold’un ekranında ortaya çıkan kırılma sorunları, Huawei’nin de geri adım atmasına neden oldu. Çinli üretici Mate X’i kusursuz bir yapıya bürünene kadar satışa sunmayacağını açıklamıştı.

Nitekim aylar sonra Çinli üretici Mate X modelini kusursuzlaştırmayı başardı. Bu ayın sonların satışa sunulacak olan Mate X’in kutu açılış videosu da geçtiğimiz gün sızdırıldı. Sızdırılan videoda Huawei’nin Mate X’e bir ekran açma tuşu eklediğini görüyoruz. Katlanan ekranı serbest bırakmak için bu tuşa basmak gerekiyor.

Dipnot olarak belirtelim. Mate X’in ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Dilerseniz bahse konu bu videoya buradan göz atabilirsiniz

