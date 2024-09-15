HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Anayasa' açıklaması tepki çekti! Mustafa Sandal: "Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu çıktığı bir programda "Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır" şeklinde yaptığı açıklama tepkileri beraberinde getirdi.

MUSTAFA SANDAL'DAN TEPKİ

Bir açıklama da sanatçı Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal, Yapıcıoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Sandal o söyleme "Biz de 4'üncü maddeye karşı olanlara karşıyız! Tartışmaya kapalı bir konu, boş konuşmanın anlamı yok!" şeklinde tepki gösterdi. İşte Mustafa Sandal'ın o tweeti...