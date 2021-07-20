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"Hudut Kartalları" Yunanistan sınırında bayramlaştı

20.07.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Yunanistan sınırına yakın bir noktada bulunan Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda vatan savunması yapan askerler önce komutanlarıyla, sonra da telefonla görüştükleri aileleriyle bayramlaştı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırda başarıyla görev yapan Mehmetçikler, bayram sevincini silah arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.

Adasarhanlı köyünde Yunanistan sınırına yakın bir noktada bulunan Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda vatan savunması yapan askerler, 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği bile takip ediyor.

Askerler, Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat görevini başarıyla sürdürürken, ailelerinden uzakta bayram sevinci yaşadı.

Kurban Bayramı'nı komutanları ve silah arkadaşlarıyla geçiren askerler, bölük komutanı Piyade Yüzbaşı İsmail Savaş komutasında bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaştı.

Daha sonra komutanlar sınır hattında nöbet tutan Mehmetçik'i ziyaret ederek bayramını kutladı, telefonla aileleriyle görüştürdü.

Babasıyla görüşen asker Ferhat Aygör, ailesinin bayramını kutladı.

Burada çok özel bir bayram geçirdiklerini dile getiren Aygör, "Anne, baba, bayramınız mübarek olsun, sizlerden belki uzağım ama burada çok özel bir bayram geçiriyoruz. Komutanlarımız ve arkadaşlarımızla bayramlaştık. Hepsinin sizlere selamı var. Merak etmeyin bizler burada çok iyiyiz, vatan bizlere emanet, siz de Allah'a emanet olun, sizleri çok seviyorum." dedi.

- Sınır hattında HIZIR görev yapıyor

Sınırda görev yapan askerler, ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Keşif Aracı (HIZIR) ile keşif ve gözetleme faaliyetleri yapıyor.

HIZIR, sınır hattında bir yandan eğitimli personel tarafından etkili bir biçimde kullanılırken, devriye köpek timleri de hudut hattında adeta kuş uçurtmuyor.

Dosta güven düşmana korku salan namlarıyla bilinen "Hudut Kartalları" vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için eller tetikte 24 saat özveriyle görev yapıyor.

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