HUDUTSUZ SEVDA 1. BÖLÜM CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, saat kaçta? 21 Eylül Fox TV yayın akışı

Hudutsuz Sevda dizisi ilk bölümü ile bu akşam Fox TV'de ekran yolculuğuna başlıyor. Başrollerden Miray Daner bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalırken, Deniz Can Aktaş ile en son Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. Hudutsuz Sevda ilk bölüm izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyorç Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda ilk bölüm detayları...

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam Fox TV ekranlarında başlıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'lı Hudutsuz Sevda bu akşam saat 20.00'de ilk bölüm ile ekrana gelecek.

HUDUTSUZ SEVDA 1. BÖLÜM CANLI İZLE!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

01:00 Yabani

22:30 Bambaşka Biri

01:00 Yabani

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret

