HUDUTSUZ SEVDA 1. BÖLÜM CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, saat kaçta? 21 Eylül Fox TV yayın akışı

Hudutsuz Sevda dizisi ilk bölümü ile bu akşam Fox TV'de ekran yolculuğuna başlıyor. Başrollerden Miray Daner bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalırken, Deniz Can Aktaş ile en son Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. Hudutsuz Sevda ilk bölüm izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyorç Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda ilk bölüm detayları...
Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam Fox TV ekranlarında başlıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'lı Hudutsuz Sevda bu akşam saat 20.00'de ilk bölüm ile ekrana gelecek.
Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
01:00 Yabani
22:30 Bambaşka Biri
01:00 Yabani
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret