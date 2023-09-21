MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. HUDUTSUZ SEVDA 1. BÖLÜM CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, saat kaçta? 21 Eylül Fox TV yayın akışı

HUDUTSUZ SEVDA 1. BÖLÜM CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, saat kaçta? 21 Eylül Fox TV yayın akışı

21.09.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hudutsuz Sevda konusu, oyuncuları ve çekim yerlerinin dışında canlı izle ekranı ile de araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi, Fox Tv yayın akışı listesinde yer aldı. Heyecanla beklenen dizi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, saat kaçta? İşte Hudutsuz Sevda 1. bölüm izle ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Hudutsuz Sevda dizisi ilk bölümü ile bu akşam Fox TV'de ekran yolculuğuna başlıyor. Başrollerden Miray Daner bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalırken, Deniz Can Aktaş ile en son Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. Hudutsuz Sevda ilk bölüm izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyorç Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda ilk bölüm detayları...

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam Fox TV ekranlarında başlıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'lı Hudutsuz Sevda bu akşam saat 20.00'de ilk bölüm ile ekrana gelecek.

ezgif.com-webp-to-jpg (5)

HUDUTSUZ SEVDA 1. BÖLÜM CANLI İZLE!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

ezgif.com-webp-to-jpg (3)

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
01:00 Yabani
22:30 Bambaşka Biri
01:00 Yabani
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Servetinin kaynağını açıkladı! "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?"Servetinin kaynağını açıkladı! "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?"
İddialı pozlarına 'Pazara gidiyorum' notunu düştü! Sevgilisinin yorumu... İddialı pozlarına 'Pazara gidiyorum' notunu düştü! Sevgilisinin yorumu...
Fotoğraftaki detay şaşırttı! Boşanıyor mu? Fotoğraftaki detay şaşırttı! Boşanıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
fox tv yayın akışı Oyuncu ele turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.