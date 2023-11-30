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HUDUTSUZ SEVDA 10. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA! Hudutsuz Sevda saat kaçta? Fox TV yayın akışı

30.11.2023 19:15 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda saat kaçta ve yeni bölüm ne zaman ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi için Fox TV yayın akışı merak edildi. Heyecanla beklenen dizi 10. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'lı Hudutsuz Sevda saat kaçta? İşte Hudutsuz Sevda 10. bölüm full izle hd tek parça ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı dizi için Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Hudutsuz Sevda 10. bölüm canlı izle ekranı

HUDUTSUZ SEVDA SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.

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HUDUTSUZ SEVDA 9. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'in ülkeyi terk etmektense kalıp Halil İbrahim ile evlenecek olması hem Halil İbrahim'in ailesini hem de Zeynep'in ailesini derinden sarsar. Asiye, Zeynep'in Halil İbrahim'e kaçmasını bahane ederek Leyla'nın nişanını hızlandırır. Halil İbrahim bu nişanı bu sefer silahla değil, ailenin bir bireyi olarak basacaktır. Nedime de çocuklarının arkasında kimlerin olduğu herkese hatırlatmak için herkesin çekindiği yeğeni Yılmaz'ı çağırır. Yılmaz'ın kime dost kime düşman olduğunu ise zaman gösterecektir.

HUDUTSUZ SEVDA 10. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Yılmaz'ın gerçek işleri ortaya çıkınca herkes tarafını seçer. Fikret kurallarını asla çiğnemeyeceği için işlerden geri çekilir. Ama hem Fikret hem de Zeynep, Rızvan ve diğer ailelerin Halil İbrahim'den temelli kurtulmak için kurdukları tuzakta birer piyon olacaktır. Kendine karşı tuzak kurulacağını öğrenen Halil İbrahim ise bütün düşmanlarından kurtulabilmek için tehlikeli planlar yapar. Ava çıkarken kim avlanacaktır?

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Kirli Sepeti


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