Hudutsuz Sevda yeni bölüm var mı? Hudutsuz Sevda 39. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 24 Ekim Perşembe Now TV yayın akışı

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine 23 Ekim saat 15:26'da hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Ülkeyi yasa boğan hain saldırının ardından dün akşam diziler yayınlanmadı. Bugün ise dizilerin akıbeti yeniden merak konusu oldu. Sevilen dizilerden biri olan Hudutsuz Sevda'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm detaylar...

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM VAR MI?

Her hafta perşembe akşamları saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkan Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Now Tv yayın akışına göre dizi aynı saatinde akışta yer alıyor ancak 'yeni bölüm' ibaresi yer almıyor.

HUDUTSUZ SEVDA 39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret, Dursun'un beklenmedik ölümüyle ilgili ağır suçlamalarla karşı karşıya kalırken, Zeynep ve Halil İbrahim arasında tansiyon giderek yükselir. Didem ve Kaan, Zeynep ve Halil İbrahim’i birbirinden ayırmak için gizli bir iş birliği yapar. Bu sırada İskender, kayıp paralarının izini sürmeye devam eder ve büyük bir hamleye hazırlanır.

Fikret, bu suçlamaların üstesinden gelebilecek mi? Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki bağ kopacak mı? İskender’in planı kimi hedef alacak?

24 EKİM PERŞEMBE NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Gizli Bahçe

02:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...