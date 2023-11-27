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Hugo’nun Tolga Ağabey'i yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’nun oğlu ile benzerliği görenleri şaşırttı

27.11.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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90'lı yıllarda tüm çocukları ekran başına bağlayan Hugo programının sunucusu Tolga Gariboğlu sosyal medyada gündem oldu. 57 yaşındaki sunucunun oğlu ile benzerliği görenleri şaşırttı.

90'ların unutulmaz programları arasında yer alan Hugo o dönem çocukların gözdesiydi. Canlı yayına bağlanan çocuklar, telefonla Hugo'yu yönlendirip eşini Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışıyorlardı. Programın sunucu Tolga Gariboğlu'nun son hali ve çocuğunun ona olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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TOLGA GARİPOĞLU, HAYATINA NEW YORK'TA DEVAM EDİYOR

Tolga Garipoğlu hayatını New york'ta sürdürüyor.

02

DÜĞÜN TÖRENİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ünlü sunucu, son olarak katıldığı bir düğün töreninde oğlu Mir ile görüntülenmişti.

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HUGO İLE HAFIZALARA KAZINAN TOLGA GARİPOĞLU KİMDİR?

1966'da Ankara'da dünyaya gelen Tolga Garipoğlu, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.

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İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Garipoğlu, öğrencilik yıllarında amatör talk-show, açık oturum tarzı bir programı yaptı.

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Küçük yaşlarda TRT’de çocuk saatine girdi. Uzun yıllar çeşitli dizi ve filmlerde dublaj yaptı. Hugo ve Tolga Abi adıyla dünyadaki ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olarak tanındı. Tolga Garipoğlu hayatını ve çalışmalarını New York'ta sürdürmektedir.

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