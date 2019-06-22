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Hugo Rodallega Denizlispor ile anlaşmaya vardı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.06.2019 19:56 | Son Güncelleme

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile her konuda anlaştı. Yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki günlerde oyuncuya imza attıracak.

Hugo Rodallega Denizlispor ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı. Trabzonspor’un eski oyuncusu ile daha önce Denizli’de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı.

33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza atması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.

(İHA)

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