SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hugo Rodallega: Falcao Galatasaray ve Türkiye'de mutlu

Hugo Rodallega: Falcao Galatasaray ve Türkiye'de mutlu

23.04.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor'un Kolombiyalı tercübeli golcüsü Rodallega, ülke basınına vatandaşı Falcao hakkında konuştu.

Hugo Rodallega: Falcao Galatasaray ve Türkiye'de mutlu

Denizlispor'un Kolombiyalı tercübeli golcüsü Rodallega, ülke basınına vatandaşı Falcao hakkında konuştu.

Falcao'nun çok kaliteli bir golcü olduğunu ve yaşadığı sakatlıklardan dolayı şanssız bir dönem geçirdiğini söyleyen Rodallega, ayrılık iddialarına ilişkin olarak "Falcao, Türkiye'de mutlu" dedi.

4100

Rodallega, Falcao hakkında yaptığı açıklamada, "Falcao bu sezon şanssız sakatlıklar yaşadı. Ancak bu onun kaliteli futbolcu olduğu gerçeğini değiştirmez. Her zaman ihtiyaç olan bir golcü. Kendisiyle sürekli konuşuyoruz. Galatasaray'da ve Türkiye'de mutlu" dedi.

FALCAO BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 14 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlara takıldı! İki milyonda bir görülüyorAğlara takıldı! İki milyonda bir görülüyor
Premier Lig'de kalmak istiyorumPremier Lig'de kalmak istiyorum
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
e herhalde mutlu olacak.istanbul gibi güzide dünyanin başkentinde yıllık 8 mlyn Euro alan 35 yaşına gelmiş adam nasıl mutlu olmaz ki.ustelik sürekli sakatim diye evde dinlenen birinden bahsediyoruz
Tabiiki mutlu olur yattigi yerden milyonlar aliyor
yattığı yerden milyonları götüren mutlu olmazmı

En Çok Okunan Haberler

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Galata Köprüsü'nde dehşet! Ayaklarından tutup denize itti

Galata Köprüsü'nde dehşet! Ayaklarından tutup denize itti

Vahşet! Parçalanmış halde bulundular

Vahşet! Parçalanmış halde bulundular

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.