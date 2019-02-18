Hugo Rodallega gemileri yaktı: Haziran'da evime döneceğim

Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta durum 0-0 iken "panenka" vuruşuyla penaltıyı kaçıran Hugo Rodallega'ya bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.
Kaçırdığı penaltı için Instagram hesabından özür dileyen Kolombiyalı futbolcunun, bir taraftarın "Evine dön" yorumuna "Haziran'da" diye cevap vermesi dikkati çekti. Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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