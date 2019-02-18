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Hugo Rodallega gemileri yaktı: Haziran'da evime döneceğim

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.02.2019 16:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası kendisine "Evine dön" yazan taraftara "Haziran'da" cevabını verdi.

Hugo Rodallega gemileri yaktı: Haziran'da evime döneceğim

Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta durum 0-0 iken "panenka" vuruşuyla penaltıyı kaçıran Hugo Rodallega'ya bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.

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Kaçırdığı penaltı için Instagram hesabından özür dileyen Kolombiyalı futbolcunun, bir taraftarın "Evine dön" yorumuna "Haziran'da" diye cevap vermesi dikkati çekti. Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Hugo Rodallega Trabzonspor

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