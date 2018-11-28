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Hugo Rodallega hayranı olan taraftarla bir araya geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde dikkati çeken 11 yaşındaki bordo-mavili taraftar Arda Osma, hayranı olduğu Rodallega ile buluştu.

Hugo Rodallega hayranı olan taraftarla bir araya geldi

Bordo-mavili kulubün internet sitesinde yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri karşılaşmada, güney kale arkasında yer alan bir taraftarın tüm Trabzonspor camiasının dikkatini çektiği belirtildi.

Formasının arkasına keçeli kalemle golcü oyuncu Hugo Rodallega'nın ismini ve bir önceki sezon giydiği formanın numarasını yazan taraftara sosyal medya aracılığıyla ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, Rodallega hayranı olan Arda Osma ve ailesinin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ağırlandığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde anne ve babasıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Arda'nın, Rodallega ile tanışıp forma değişimi yaptığı, teknik direktör Ünal Karaman ile de bir araya geldiği belirtilen açıklamada, 11 yaşındaki taraftarın şu ifadelerine yer verildi:

"Çarşıbaşı Ortaokulu'nda beşinci sınıf öğrencisiyim. Ben de futbol oynuyorum. Trabzonspor'un maçları öncesi bazen heyecandan uyuyamıyorum. Babam Rodallega ile buluşacağımı söyledikten sonra dün gece de uyuyamadım. Ben sağ açık oynuyorum ama Rodallega'ya hayranım. Umarım ileride onun kadar iyi bir oyuncu olurum. Bugünü asla unutmayacağım."

Açıklamada, Rodallega'nın ise minik taraftarı ve kulübüne gösterdiği bağlılığı hayatı boyunca unutmayacağını vurgulayarak, "Kayserispor maçında atacağım gol Arda için olacak. Bana hediye ettiği formasını da çerçeveletip saklayacağım." ifadesini kullandığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Hugo Rodallega

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