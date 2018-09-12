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Hugo Rodallega hedefi belirledi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da geçen sezon ligi 5 golle noktalayan Hugo Rodallega, bu yıl ise henüz 4 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Rodallega'nın hedefi, sezonu 20 golün üstünde tamamlamak.

Hugo Rodallega hedefi belirledi

Trabzonspor'da Burak Yılmaz’ın sakatlığında formayı kapan Hugo Rodallega, bambaşka bir kimliğe büründü. Geçen sezon teknik heyetle sürekli küslük yaşayan ve oyundan çıktığı maçlarda dahi kenar yönetimine tepki gösteren Kolombiyalı futbolcu, bu sezon oldukça formda.

Ligde geride kalan 4 haftada 3 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, 2 gol daha atarsa geçen yılki istatistiği yakalayacak. 2017-18’de 23 lig maçına çıkan Hugo, 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Antrenmanlarda etrafa gülücükler saçan ve pozitif bir hava yakalayan Rodallega’nın hedefi, 20 gol barajını aşmak.

19 gol atmıştı

2015-2016 sezonunda Akhisar formasıyla 34 lig maçına çıkan Rodallega, 19 kez ağları sarsmıştı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 20 gole ulaşıp kariyer rekorunu kırmak istiyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Hugo Rodallega Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

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