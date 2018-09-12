Hugo Rodallega hedefi belirledi

Trabzonspor'da Burak Yılmaz’ın sakatlığında formayı kapan Hugo Rodallega, bambaşka bir kimliğe büründü. Geçen sezon teknik heyetle sürekli küslük yaşayan ve oyundan çıktığı maçlarda dahi kenar yönetimine tepki gösteren Kolombiyalı futbolcu, bu sezon oldukça formda.
Ligde geride kalan 4 haftada 3 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, 2 gol daha atarsa geçen yılki istatistiği yakalayacak. 2017-18’de 23 lig maçına çıkan Hugo, 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Antrenmanlarda etrafa gülücükler saçan ve pozitif bir hava yakalayan Rodallega’nın hedefi, 20 gol barajını aşmak.
19 gol atmıştı
2015-2016 sezonunda Akhisar formasıyla 34 lig maçına çıkan Rodallega, 19 kez ağları sarsmıştı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 20 gole ulaşıp kariyer rekorunu kırmak istiyor.
(FANATİK)
Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!
Sosyal medya fenomenlerine mesaj atan Karius'a Beşiktaş'tan uyarı geldi!
Carlos Carvalhal, kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'yi reddetti!
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim
Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz açıklaması
Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor
Younes Belhanda Fransa'ya transfer olmak istiyor
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi
Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum