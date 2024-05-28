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Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkın suç duyurusu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.05.2024 11:36
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Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkında "küfürlü tezahürat yaptığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduklarını açıkladı.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkın suç duyurusu!

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında "küfürlü tezahürat yaptığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden, Buruk hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun’un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."


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