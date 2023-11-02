Hükümet açıkladı! Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kaçıranlar belli oldu

Kolombiya hükümet temsilcisi Otty Patino yaptığı açıklamada, Diaz'ın ELN mensupları tarafından alıkonulduğunu teyit ettiklerini bildirdi.

Patino, "Edindiğimiz bilgilere göre 28 Ekim'de Luiz Diaz'ın babası Luiz Manuel Diaz, Guajira yönetim bölgesine bağlı Barrancas kasabasında, ELN'ye bağlı bir birlik tarafından kaçırıldı." ifadesini kullandı.

SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

Diaz'ın babasının serbest bırakılması çağrısında bulunan Patino, "Sayın Luis Manuel Diaz'ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Diaz'ın can güvenliğinin sağlanmasını istiyor ve ELN'yi sorumlu davranmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'da çıkan haberde ise ELN mensuplarının Diaz'ın babasını serbest bırakacağı sözünü verdiği bilgisi paylaşıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Baba Diaz'ın bulunması için geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, 130 polis ve 110 asker ile çalışmalarını sürdürüyor.





