'Hükümet Kadın' filmi gerçek oldu! Makam koltuğuna oturdu

Koltuğuna oturan Adıyaman’ın ilk kadın Belediye Başkanı Gülfer Ağır kendisine gösterilen ilgiden dolayı Suvarlı halkına teşekkür ederek, “Suvarlı halkına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. En iyi şekilde de bu görevi yapacağıma inanıyorum. Herkesin huzurunda Suvarlı halkına çok teşekkür ediyorum. Hizmet için varım, hizmeti de yapacağıma inanıyorum. İlk olarak suyla ilgili problemi gidereceğiz, Fatma Şahin başkanımızla beraber. Sonradan halk eğitim kursu açmayı düşünüyorum. Ondan sonra da projeler tek tek devam edecek” dedi.

"SUVARLI HALKI GÜLFER HANIMIN ETRAFINDA KENETLENDİ"

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ise yaptığı açıklamada, “Gülfer hanımı biz sadece kadın olduğu için değil, kadın olması önemli ama ayrıca hizmete ehil birisi olarak gördük. Gerçekten projeleri olan, ön görüsü olan, vizyonu olan ve Suvarlı halkına kendini adadığını gördüğümüz için aday kıldık. Suvarlı halkı da Gülfer hanımın etrafında kenetlendi. Bu bir ilktir, Adıyaman’a artık kadın eli değmeye başladı. Ben inanıyorum ki hizmetin yanı sıra o kadında var olan merhametiyle, şefkatiyle siyasete daha böyle uzlaşmacı bir dil, daha kucaklayıcı bir yaklaşım, beraberinde gelecektir. Suvarlı huzur içerisinde çok ciddi hizmetler alacaktır. Gerek bizlerin, gerek teşkilatlarımızın, gerek diğer belediyelerimizin desteğiyle hep birlikte Suvarlı’nın ihtiyacı talebi neyse Gülfer hanımla birlikte çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)

