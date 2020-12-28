Hükümsüz dizisinin fragmanı yayınlandı! Exxen dizisi Hükümsüz ne zaman yayınlanacak?

Hükümsüz dizisi 1 Ocak'tan itibaren Exxen platformunda yayınlanmaya başlayacak. Ünlü isimlerin de konuk olacağı, kadına şiddeti anlatacak olan dizinin sloganı ise "Engellenebilir her ölüm cinayettir" olarak duyuruldu.

Exxen Hükümsüz dizisinin yapımcılığını Ayla ve Müslüm gibi önemli projelerin yapımcısı Mustafa Uslu üstlendi. Hükümsüz yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak otururken senaristliğini ise Oğulcan Kırca, Mert Dikmen ve Fulya Özcan üstleniyor.

Hükümsüz dizisinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu baş rolleri paylaşıyor. Dizinin alt kadrosu henüz duyurulmadı. Günümüzde en dikkat çeken konulardan kadına şiddet konusu Hükümsüz dizisinin konusu olarak ele alınıyor.



