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Şeref Bey dizisinin fragmanı yayınlandı! Haluk Bilginer'in başrolde olduğu Şeref Bey dizisi Exxen'de ne zaman yayınlanacak?

28.12.2020 22:57 | Son Güncelleme:
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Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey dizisinin ilk fragman yayınlandı. Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Serhat Kılıç, Devrim Yakut ve Erdem Kaynarca'nın paylaştığı dizide, yirmili yaşlarının sonlarında Arnavutluk’tan Türkiye’ye göç eden Şeref Bey’in hikayesinin anlatılıyor. Peki Şeref Bey dizisi ne zaman başlıyor?

Daha önce dijital platformlar için çekilen Masum ve Şahsiyet dizilerindeki rolleriyle büyük ses getiren usta oyuncu Haluk Bilginer, yeni yılda yayın hayatına başlayacak olan Exxen adlı platform için çekilen Şeref Bey dizisinde de başrol oynayacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen'in merakla beklenen dizilerinden olan Şeref Bey'in tanıtımı da yayınlandı.

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Kara komedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın eğlence dolu ve bir o kadar da hüzünlü hikayesinin anlatıldığı "Şeref Bey" 1 Ocak itibari ile Exxen' de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yönetmenliğini ise Onur Ünlü üstleniyor.

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1 OCAK'TA YAYINLANACAK

Yirmili yaşlarının sonlarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç eden Şeref Bey'in hikayesinin anlatıldığı dizi çekim mekanları ve sahneleri ile adından oldukça söz ettirecek.

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Sosyal medyada yayınlanan afişi ile de büyük beğeni toplayan ve izleyici tarafından merakla beklenen "Şeref Bey" güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

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Komedi türündeki Şeref Bey dizisi 10 bölüm olarak yayınlanacak.
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Dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp yazarken, senaryo danışmanlığını ise ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay üstleniyor. 10 bölüm olarak çekilecek komedi dizisinde Haluk Bilginer, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı oynuyor.
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