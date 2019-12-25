Hulk, eski karısının yeğeniyle ilişki yaşadığını itiraf etti

Futbol hayatına Çin'de devam eden Brezilyalı futbolcu Hulk'un, eski eşi Iran Angelo de Souza'nın yeğeni Camila ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Brezilya basınında haberlerin çıkmasının ardından Hulk ve Camila, yakın çevresi ilişkilerine doğruladı. Yapılan açıklamada, "Bu cumartesi, Hulk, Camila’nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

"AİLESİ VE ÇOCUKLARINA DURUMU ANLATTI"

Hulk’un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, "Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler. Hulk, geçtiğimiz cumartesi günü ailesine ve çocuklarına durumu anlattı" denildi.

