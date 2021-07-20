Hulk iki gol attı! Fenerbahçe mesajı gönderdi…

Geçtiğimiz sezonun ortasında adı Beşiktaş ile anılan Hulk, siyah-beyazlı yönetim tarafından veto edilmişti. Sergen Yalçın'ın özellikle istediği yıldız oyuncuyu almayan Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun'u transfer etmişti. Milli yıldızın da sakatlanmasından sonra forvet rotasyonunda sorun yaşayan Sergen Yalçın bu konuda haklı çıktığını Beşiktaş yönetimine iletmişti.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe yeni sezona hazırlanırken yeni teknik direktör Vitor Pereira forvet arayışına başladı. Eski öğrencisi olan Hulk'u gündemine alan Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle görüşme talep etmişti. Yıldız oyuncunun Brezilya'da mutlu olduğu öğrenilirken, Atletico Mineiro'dan ayrılmayı düşünmediği aktarılmıştı.

BREZİLYALI TARAFTARLAR ÇILDIRMIŞTI

Atletico Mineiro taraftarları son 10 maçtır gol atamayan Hulk’u, “Fenerbahçe’ye gitmek için gol atmıyor…” diye eleştiriyorlardı. Son oynanan maçta 2 gol atan Hulk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra ise "Tekrar gol attığım için mutluyum, takımıma yardım ettiğim için, ki bu en önemli şey. Sonuç için mutluyum. Tabii ki gol atmak istiyorum, çünkü üzerimdeki yük büyük. Benim aleyhime konuşanlar belki derslerini almıştır. Ama asıl önemli olan şu: Galibiyet. Bugünkü goller ne olursa olsun, rakibi teslim almak önemli olandı. Bugün, Corinthians gibi büyük bir takıma karşı bu harika stadyumda kazandık. Bunun olacağını biliyorduk. Zor ama teknik ekibi ve sonuna kadar mücadele eden oyuncuları tebrik etmek istiyorum" dedi.



