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Hulk'tan heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2018 08:12 | Son Güncelleme

Brezilyalı ünlü golcü Hulk'un Instagram paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Hulk'tan heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı

Çin Ligi'nde Shanghai SIPG forması giyen Brezilya'lı golcü Hulk oğlunun Galatasaray forması giydiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Hulk'un story bölümünden paylaştığı fotoğrafta ortanca oğlunun yeni sezon Galatasaray forması giydiği görüldü. Shanghai SIPG ile sezon 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü 2016 yılında 58 milyon Euro karşılığından Zenit'ten transfer edilmişti. Çin Ligi'nde bu sezon Shanghai SIPG formasıyla şampiyonluk yaşayan Hulk çıktığı 38 maçta 19 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Shanghai SIPG hulk Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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